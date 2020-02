Die SPD, witzelte Markus Söder beim politischen Aschermittwoch, sei wie Tick, Trick und Track. Das ist eigentlich ein sehr positiver Vergleich, denn die drei Neffen von Donald Duck haben dank eines schlauen Buchs stets einen Plan, was man von der SPD nicht unbedingt behaupten kann. Saskia Esken hatte danach mit der Bemerkung gekontert, die Union sei so erfolglos wie die Panzerknacker. Der ganze Schlagabtausch zeigt aber auch die Probleme der Großen Koalition: Sie wirkt oft so selbstbeschäftigt wie Onkel Dagobert beim Baden im Geldspeicher – und ist deshalb in der Bevölkerung ungefähr so beliebt wie ein Geflügelgroßhändler in Entenhausen. Ein schlaues Buch, das ihr aus der Krise helfen würde, hat sie leider auch nicht. Nicht einmal ein lustiges Taschenbuch.