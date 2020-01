Wenn sich Sigmar Gabriel um das Amt als Kapitän der Gorch Fock beworben hätte, wären gleich zwei ungute Aspekte zusammengekommen: Fehlende Eignung und eine gewisse Nähe zum politischen Geschäft. Beim Ruf in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank trifft höchstens der erste Ausschlussgrund zu. Was aber kein Novum ist. Dort haben nicht nur Aufsichtsräte geschlafen, sondern viele wechselnde Vorstände das einstige Flaggschiff unter den deutschen Geldhäusern zum Abwrackfall werden lassen. Fragen Sie die Wie-gewonnen-so-zerronnen-Aktionäre! Insofern ist Gabriel, der als einer von vielen SPD-Niedergangsvorsitzenden Erfahrung mit hoffnungsarmen Fällen hat, bald genau an der gold- bzw. geldrichtigen Stelle. Überall sonst wäre er eine Risikobesetzung.