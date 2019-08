Auch wenn von Franz Müntefering seit der Wahl zum SPD-Chef 2006 noch immer die Bemerkung nachhallt, es sei "das schönste Amt neben Papst", sollte man mit weitergehenden Vergleichen vorsichtig sein. Die Kirche in Rom leidet zwar auch an Bedeutungsverlust. Aber so wie die SPD hat noch niemand den Satz gelebt: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mit 11,5 Prozent ist sie als Hüterin der legendären Taschenuhr ihres Mitgründers Bebel auf eine winzige Gangreserve zusammengeschnurrt. Wenn nicht bald jemand kräftig aufzieht, wird sie nach 156 Jahren stehenbleiben. Dass in dieser Lage praktisch jedes Mitglied Vorsitzender werden kann, ist indes eher eine Bestätigung für, als eine Antwort auf die Frage: Was will die SPD eigentlich?