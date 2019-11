Niemand kann erwarten, dass sich die Gänse für den heutigen Martinstag erwärmen. Vergleichbar verhalten reagierte AKK auf den Ruf, die CDU möge den Parteivorsitz auch per Mitgliedervotum ermitteln. Gänserich, ick hör dir trapsen. Der SPD ist zwar der Glaube an Martin aus Würselen vergangen. Doch dem Martin aus Tours, der kam, sah und den Mantel teilte, eiferte sie nach. Hier ist sie also, die Grundrente mit Bedürftigkeitsprüfung, die nicht mehr so heißt. Denn auch die CDU/CSU konnte nicht belegen, dass der fromme Mann damals erst nachgeforscht hat, ob der Bettler seinen Zwirn wirklich braucht – oder ob er nur ein Schnorrer ist. Martin wirkt also immer noch. Ein wenig. Ihm hat aber auch der Hinweis geholfen: Groko, teil‘ oder stirb!