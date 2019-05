Inmitten all des Prunks, des Goldes und der Bärenfellmützenträger, die den thailändischen König umgaben, glänzte bei der Krönung eines nur durch Abwesenheit: ein Lächeln, und sei es nur hauchdünn angedeutet. Stattdessen blickte Rama X. so griesgrämig drein, als solle ihm eine Krone nicht auf den Kopf, sondern in den dritten Backenzahn gesetzt werden. Zugegeben: So ein Goldhut drückt sicher. Und ist auch im übertragenen Sinn unbequem, angesichts der verfahrenen politischen Lage im Land des Lächelns. Wir stellen uns nur für einen Moment vor, wie der künftige britische Monarch dereinst bei der Thronbesteigung gucken wird. Und haben volles Verständnis dafür, wenn er sich, wie Rama X., heimlich in ein Ferienhaus am Starnberger See wünscht.