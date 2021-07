Eine Nachricht vom Kamelrennen: Die neue Disziplin Nadelöhr-Slalom fällt aus. Auch wenn derzeit die Reichen scharenweise bis zum Himmel und dahinter fliegen. Erst Branson, nächste Woche Bezos, bald Musk. Aber wir haben nochmal nachgesehen. Da steht gar nicht: "Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel". Sondern: ... in das Reich Gottes. Matthäus 19,24. Markus 10,25. Lukas 18,25. Drei Evangelisten, eine Meinung. Die Milliardäre können ihren ganz privaten Wettlauf ins All fortsetzen. Wer eröffnet den ersten Virgin-Megastore, die erste Tesla-Filiale, das erste Amazon-Packzentrum im Orbit? Aber selig machen wird sie der gekaufte Direktzugang nach ganz oben eher nicht. Johannes schrieb: An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Nicht Mondfahrten.