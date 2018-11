Man muss dem Gleichnis vom verlorenen Sohn ein wenig nachhelfen, um in Friedrich Merz den reumütigen Heimkehrer der CDU zu erkennen. Denn er ist damals ja nicht freiwillig vom Hof gegangen, um sein Erbe zu verprassen, sondern von Merkel brachial weggemobbt worden. Und er hat seine geistigen Bierdeckel in der Fremde auch nicht verschwendet, sondern - zumindest finanziell - gemehrt. Merz ist zwar kein Newcomer, aber nach zehn Jahren Sendepause ein gut aufgefrischtes Gebraucht-Gesicht. Die Mitbewerber werden es schwer haben. Denn seine Bewerbung gleicht der Rückkehr des Retters in der inhaltlichen Not. Anders als im Gleichnis fängt er aber nicht als Stallknecht an, sondern steigt ganz oben ein. Dort, wo ihm nur noch eine im Weg steht.