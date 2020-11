In Dixville Notch, dem Dorf, das traditionell als Barometer der US-Wahl gilt, stimmten alle fünf Wahlberechtigten für Biden. Aber da in Amerika nichts mehr ist, wie es mal war, blieb das Wichtige dennoch offen: Wie kriegt man Trump eventuell wieder aus dem Weißen Haus – und Joe Biden gegebenenfalls hinein? Denn so wie der Master of Disaster nach seiner Vereidigung 2017 behauptete, es seien mehr Fans dagewesen als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte, könnte er das kontrafaktische Mehrheitsprinzip auch auf die Wahl anwenden. Überzeugt von seiner Unersetzlichkeit war er ja: Wollt ihr den totalen Trump? Wollt ihr ihn für weitere vier Jahre, totaler und phantastischer, als ihr ihn euch heute vorstellen könnt? So hörte sich das jedenfalls an.