Erkenntnisgewinn nahe null. Denn alles, was man über Trumps Killerinstinkt im Umgang mit Gegnern schon wusste, aber auch was Bidens Kandidatur so suboptimal erscheinen lässt, ist den Amerikanern vorgeführt worden. Man hätte die zwei auch in eine Wildwest-Kulisse stellen und mit Platzpatronen aufeinander ballern lassen können. Nur die Stilnoten des Schreik(r)ampfes sind eindeutig: Trump bleibt Trump. Die Schande geht weiter. Und über der anlaufenden Wahl, die er manipulieren will, liegen Schatten. Aber einen seiner Fakes, mit denen er den Demokraten Betrugsabsicht unterstellt, greifen wir gerne auf: Es seien schon Wahlzettel mit dem Namen Trump in Mülleimern gefunden worden. – Dieser unfreiwilligen Selbstverortung ist nichts hinzuzufügen.