An ihrem Anfang wie an ihrem Ende standen denkwürdige Pressekonferenzen. In der zweiten, 1989, stammelte Günter Schabowsky aus Versehen die Grenze auf, die zuzumauern 1961 Walter Ulbricht niemals nicht beabsichtigt hatte. Beide übrigens in Verlegenheit gebracht von Fragestellern, die aus dem Westen kamen. Ist ja kein Zufall, dass Diktatoren in aller Welt von ihrer ganz eigenen Art von Presse-Freiheit träumen. In Polen sind sie jetzt schon wieder dabei, einen antikapitalistischen Schutzwall aufzuziehen – mit Schließbefehl an alle, die nicht regierungstreu senden wollen. Aber das hat auf Dauer noch nie funktioniert. Ulbricht hat ja auch keinem weismachen können, wem das Bollwerk galt. Eingemauert sind immer die auf der Seite mit dem Stacheldraht.