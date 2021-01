Jetzt hat er es schriftlich: 796 der 1001 CDU-Delegierten machten die virtuelle Wahl von Armin Laschet zum CDU-Vorsitzenden per Brief rechtsgültig. Zur Bergmanns-Erkennungsmarke mit der Zahl 813, die ihm sein Vater als Glücksbringer mitgegeben hatte, fehlen somit nur 17 Stimmen. Soviel zur Symbolik. Die Remaskulinisierung der CDU-Spitze ist eingeleitet. Jetzt kommt der härtere Teil, zu dem man in die Kiste der Parteigeschichte greifen sollte: Kohl wie auch Merkel haben in einem fast identischen Verfahren den größten Stein auf dem Weg zu einer langen Kanzlerschaft aus dem Weg geräumt. Sie ließen jeweils den Dränglern der CSU – Strauß und Stoiber – als Kanzlerkandidaten den Vortritt. Beide scheiterten – wie geplant. Und danach war a Ruah.