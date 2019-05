Der Wahlsonntag war, außer für die Grünen, die vom Greta-Effekt verwöhnt wurden, für alle anderen kein Märchen. Merkel blieb unsichtbar, und AKK, die Alternative Kramp-Karrenbauer, hat nicht gezogen. Gut, die Affenbrotbäume der Salvinis oder Le Pens wuchsen nicht in Europas Himmel. Die SPD bei uns quälen indes Untergangssorgen. Nicht einmal in Bremen, bekannt durch die 1819 publizierten Stadtmusikanten, hat der sozialutopisch gemeinte Effekt gewirkt, dass sich Schwache nur größer machen müssen, als sie sind, um die Räuber zu verjagen. Die Feldpredigt von Nahles: Kopf hoch! - reicht aber so wenig wie die vom Liga-Fußball bekannte Methode: Kopf, bzw. Coach ab. Man sollte es mit einer anderen Politik in einer besseren Koalition versuchen.