Ornithologisch hat man den rechtsradikalen Bodensatz, der sich als Partei tarnt, noch nie ernsthaft betrachten können. Denn die westdeutschen Hardcore-Nazis Kalbitz oder Höcke und ihr Anhang, die mit furchtbarem Erfolg den Osten aufmischen, sind kein Deko-Flügel am AfD-Parteikörper – wie ein Möchtegern-Spoiler am Trabi. Michael Stübgen hat es als CDU-Innenminister für Brandenburg auf den Punkt gebracht: Der Flügel ist der ganze Vogel. Und das gilt für Thüringen erst recht. Ob der Verfassungsschutz-Ost wirklich Licht in die dunklen Ecken bringen kann – und will? Lange suchen müsste er eigentlich nicht. Sondern könnte einfach der Nase nachgehen: Denn dieser Vogel begann am Flügel zu stinken. Nur hat das sehr lange keiner riechen wollen.