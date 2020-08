Wir mussten lange warten, um Donald Trump nach 20.000 Fakes, Halbwahrheiten und alternativen Fakten, die auf seiner Lügenuhr stehen, bei einer Wahrheit zu ertappen. Geschafft: Gleich zu Beginn der familiären Nominierungs-Show des "Crazydenten" – eine Fundsache, in der das Wort crazy (verrückt) steckt – hat er das Unbestreitbare ausgesprochen: "Das ist die wichtigste Wahl in der Geschichte unseres Landes." Aber wie immer, wenn er was sagt, blieb er im Ungenauen. Deshalb die Verdeutlichung mit einem Natur-Beispiel: Amerika befindet sich in der Lage eines, sagen wir mal, Haies mit einem Kugelfisch im Maul, der sich mächtig aufgepumpt hat. Runterschlucken geht nicht. Entweder er spuckt ihn jetzt aus, oder beide werden daran zugrunde gehen.