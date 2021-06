Ganz Deutschland hofft auf den Brexit. Diesmal jedoch in sportlicher Hinsicht. Denn es ist an der Zeit, dass die Fesseln, die der auf dem europäischen Festland (!) erstellte EM-Spielplan der englischen Nationalelf auferlegt, endlich gekappt werden und das Team seine volle Souveränität wiedererlangt. Die anstehenden Verhandlungen dazu werden Jogis Jungs im Wembley-Stadion führen. Ein harscher Interessenkonflikt ist zu erwarten. Auch eine Verlängerung wird nicht ausgeschlossen. Und am Ende könnte dann der harte Brexit vom Elfmeterpunkt stehen. Das wiederum wäre für den Zusammenhalt Großbritanniens von enormer Bedeutung. Denn nach dem Ausscheiden von Schottland und Wales wäre das Königreich dann vereinigt: Als Zuschauer bei den Viertelfinals.