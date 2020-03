Bayern zeigt in der Krise seinen wahren kämpferischen Charakter. Es fertigt im Rahmen der Kriegsproduktion sogar eigene Atemmasken. Fragt man den regierenden Epidemiologen Drosten nach dem Sinn des Antiviren-Nikabs, ist seine Antwort: Wenn jemand ein gutes Gefühl dabei hat, kann er das ruhig machen. – Virendicht sind erst Masken ab Feinfilterklasse FFP2 bzw. FFP3. Man muss dann aber Atemnot in Kauf nehmen. Die dünnen Volksmasken, die erstmals auch die muslimische Verschleierung in einem sinnvollen Licht zeigen, schützen nur andere, wenn der Träger niest oder hustet. Doch sie vermitteln ein Gefühl der Angezogenheit. Wollen dem Virus sagen: Schleich dich! Und sind das textile St. Florians-Prinzip: Verschon mein‘ Hals, steck andre an!