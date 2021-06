Auf die Plätze, fertig, los: Das Rennen um die Impfung ist eröffnet! Jetzt, da die Priorisierung gefallen ist, droht den Arztpraxen ein gewaltiger Ansturm – eine Mischung aus Sommerschlussverkauf, Black Friday und der Eroberung Roms durch die Westgoten. Bald wird sich zeigen, ob sich nun massenhaft Hausärzte in den Burnout impfen – und ob sich die Bürger Jens Spahns Mahnung zu Herzen nehmen, dass nicht jeder am Montag einen Termin bekommt. Der heutige Dienstag reicht zur Not ja auch noch. Gewiefte Impfdrängler müssen nun aber überlegen, wie sie sich bei so viel Konkurrenz einen der ersten Plätze sichern können. Wie wäre es mit einem kleinen Geschenk an den Arzt, vielleicht eine Kreuzfahrt? Wie heißt es so schön: Eine Hand impft die andere.