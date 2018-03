Wir sind Zeugen eines Lernprozesses. Auch wenn dem Anfang, der heute mit der vierten Wahl Merkels über die Schwelle tritt, wenig Zauber, sondern die Routine des Altbekannten innewohnt. Mit kleinen Unwägbarkeiten: Wer wird gegen sie stimmen? Martin Schulz hat schon im Vorfeld angekündigt, dass er als einfacher Abgeordneter Merkel wählen werde. Das finden wir hochanständig. Unanständig startet hingegen Jens Spahn als Minister mit der sozialdarwinistischen Einlassung, mit Hartz IV habe jeder, was er zum Leben brauche. Erinnert ungut an: Jedem das Seine. Dagegen glänzt Horst Seehofer geradezu als Meister des feinen Humors mit dem Versprecher, er leite neben dem Innenressort auch das neue Heimatmuseum. So viel Selbstironie war in Berlin selten.