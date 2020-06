Wir sagen nur: Bournemouth. Das liegt in Südengland und könnte zum Ischgl des Königreichs werden. Die Bilder vom Sturm auf die dortigen Strände zeigen den Verhaltensforschern, wie ein Lockdown-Dammbruch bei Mindestabstand null aussieht. An deutschen Ostsee-Stränden konnten die Dorffeuerwehren britische Verhältnisse gerade noch verhindern. Während ein neuer Appell Merkels: Nehmen Sie es ernst, denn es ist ernst – außer in Bayern in den Wind gesprochen scheint. Kampfurlaub ist angesagt – zum Kraftschöpfen für die zweite Welle. Allen, die in Scharbeutz oder Haffkrug abgewiesen werden, auch Menschen aus Gütersloh und Warendorf, bietet Thüringen unbeschwerten Urlaub: an der Saale hellem Strande oder auch in und an der vorgesalzenen Werra.