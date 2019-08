Ältere werden sich noch an die Männerfreunde Strauß & Kohl erinnern, wo es stets darum ging, wer besser sei. Als es entschieden war, giftete Strauß, Kohl sei nur deshalb populär, weil sich bei ihm selbst der Dümmste vorstellen könne, auch Kanzler zu sein. Die SPD sucht in ihrer Not zwar nur eine Parteispitze. Das Verfahren erinnert aber doch ein wenig an die böse Pointe von Strauß, weil im Licht mancher Bewerbung die Maßstäbe für das "schönste Amt neben Papst" (Müntefering) völlig verschwimmen. Dass nun Olaf Scholz den Hut in den Ring wirft, lindert die Peinlichkeit zwar etwas. Auf ganz große Namen warten wir aber noch: Wo bleibt Kevin? Und wenigstens die Duftmarke von Schröder sollte, wie der kalte Rauch seiner Cohiba, nicht fehlen.