Seit gestern läuft der Countdown: Zehn, neun, acht … Bis es am 20. Januar heißt: You are fired! Rund ums Kapitol, dem Start- und Landeplatz der US-Demokratie, war in den letzten Tagen viel los. Und beinahe wäre es dem Endzeit-Oberbefehlshaber gelungen, nicht nur den Sturm aufs Parlament zu entfachen, sondern sich nach dem kalkulierten Kollaps der demokratischen Institutionen mit Hilfe der Armee neu zu ermächtigen – noch bevor der Nachfolger bestätigt werden konnte. Geiler Plan. Ging in die Hose. Aber entschärft ist der Knallkopf nicht. So ein Countdown ist immer eine spannende Sache. Man hat schon Raketen vor der Apotheke kotzen, bzw. explodieren sehen. Insofern sind Nancy Pelosis Ängste keine Hirngespinste, sondern "@realDonaldTrump".