Wenn jemand bei Rot über die Ampel fährt und fotografiert wird, entsteht eine sog. Momentaufnahme. Sie besagt nicht, dass der Betreffende immer bei Rot über die Ampel fährt. Aber beweist auch nicht, dass er es außer diesem einen Mal sonst nie tut. Ähnlich verhält es sich mit dem schnellen Corona-Selbsttest, der uns demnächst die Rückkehr ins Leben erleichtern soll. Sozusagen das Selfie unter den Diagnostika. Es bildet zudem dann am schärfsten ab, wenn man am infektiösesten ist. Also wenn die Ampel echt auf Rot steht. Das kleine Spucki, das auch mit etwas Nasenwasser zufrieden sein soll und keinen Würgereiz erfordert, kann bei Bedarf Freiräume – mit gewissen Restrisiken – freischaufeln. Bis der unsägliche Impf-Stau endlich aufgelöst ist.