Dass die Stars des Dauer-Meisters FC Bayern fast jeden Bundesliga-Gegner wegbeißen, um dann - in dieser Jahreszeit - zum obligatorischen Schausaufen auf die Wiesn zu verschwinden, das wäre soweit normal. Erst recht, wenn das fußballerische Schlachtfest mitten in der Höhle des bayerischen Löwen stattfindet. Deshalb kam an diesem Samstag beim Sieg der wackeren Hoffenheimer in München mal wieder der spektakuläre Sonderfall des Briefträger-Hund-Phänomens zum Tragen, der so geht: Briefträger beißt Hund, bzw. hier den Liga-Platzhirsch. Und man möchte dem Hoffe-Trainer gern bei seinem Höhenflug folgen: Wir haben heute Geschichte geschrieben. Wenn er und seine Mannen auch in den normalen Fällen nicht so auffallend oft die Gebissenen wären.