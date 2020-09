Wir müssen jetzt, was unseren Zukunftsglauben angeht, sehr tapfer sein: Als der Mensch den aufrechten Gang lernte (Homo erectus) und mit dem Faustkeil, nachgewiesen u.a. nahe Heidelberg, seine Sozialbeziehungen regelte, wenn der damals schon Atommüll zu vergraben gehabt hätte, wäre die Strahlung jetzt abgeklungen. Hurra! Das Ganze nach vorne gedacht, müssen 40.000 Generationen bis ins Jahr 1002020 unsere Höllenfeuer-Reste sichern, die keiner will. Was weiter Geld kostet. Es wäre daher billiger gewesen, gleich mit 100-DM oder 50-Euro-Scheinen zu heizen und Strom zu erzeugen. Zu spät. Aber damit das klar ist: Der Großraum Heidelberg, Kraichgau, Odenwald ist geologisch als Endlagerstätte so was von ungeeignet. Ungeeigneter geht gar nicht!