Ein Gespenst geht um: Was wäre, wenn uns Trump abhandenkäme? Die Verlegung des Hauptwohnsitzes in sein Golfresort nach Florida, wo er kleine Bälle prügelt, ist Hinweis. Aber wofür? Dass er Steuern sparen und sich an der New Yorker Hocharroganz rächen möchte. Freiwillig abtreten? Der nicht! Zum Regieren genügt ihm Twitter. Damit kann er weiter so Dinger drehen wie in Syrien: Nachdem ihm auf dem Tablett ein Terrorist gereicht wurde, womit es 1:1 gegen Obama steht, kann er abziehen. Und "unser Annegret" wirft sich deshalb mit großer Geste hinter einen abgefahrenen Zug (O-Ton Trittin). Ohne Trump würde also schon was fehlen. Aber das kann den Wunsch nicht aufwiegen, dass er sich als eines der größeren Weltprobleme in Mar-a-Lago tief einlocht.