Der Wehrbeauftragte empfiehlt der Bundeswehr, bei Materialaufträgen künftig nach dem Ikea-Prinzip zu verfahren. Aussuchen, bezahlen und mitnehmen. Schöne Idee. Aber ist sie auch durchdacht? Ja, so ein Feldlager mal eben so schnell aufzubauen wie ein Billy-Regal – das hat doch was. Und wenn sich die Lagereinzäunung genauso schnell durchbiegt wie heutige Regalbretter, wäre das vielleicht ein Anreiz, Auslandseinsätze nicht mehr bis ultimo zu verlängern. Aber spätestens bei schwerem Gerät ist doch Schluss. Ob der neue Kampfpanzer Rumplig auch flugs zusammengeschraubt ist? Ob der Transporthelikopter Höha wirklich je abhebt? Und wohin nur mit 120.000 identischen Inbus-Schlüsseln, die 120.000 Sturmgewehren Päng beigelegt sein werden?