Es ist sicher sinnvoll, dem Virus nur den Bierernst zukommen zu lassen, den es verdient. Also keine Panik. Aber Vorsicht. In diesem Zusammenhang dürstet der Hinweis des Virologen Christian Drosten nach Aufmerksamkeit, wonach er kein gezapftes Bier trinken würde, weil das Corona-Virus die dünne Spülbrühe für die Gläser locker überlebe. Dort, wo jetzt auch schon die Kneipen dicht- und die Biergärten gar nicht aufgemacht werden, ist das kein Thema. Wo aber immer noch klassisch ausgeschenkt wird, sollte es im Rahmen des zunehmenden Ausnahmezustandes zumindest möglich sein, in der locker bestuhlten Kneipe nur noch das selbst mitgebrachte Glas befüllen zu lassen. Aus den anderen muss der Wirt sein neuartiges "Corona" schon selbst trinken.