Wir schließen uns gern den Gebeten von Vize Mike Pence an. Gott wird wissen, was er tut. Und verzichten auf die Frage, was Sie dabei dachten, dass sich der First Covidiot angesteckt hat. Immerhin: Niemand redet mehr von Umfragen, Steuern oder dem versemmelten Duell gegen "Sleepy Joe", den er wegen seiner Riesen-Maske übel verspottet hatte. Trump sähe sich zwar gern als heroischer Bezwinger des Virus. Falls die narzisstische Betriebsstörung aber heftiger ausfällt, wäre er – näher als gewollt – bei den sieben Millionen Amerikanern, die er nicht schützen konnte. Okay, da war noch dieses Ding, das vor dem Fall kommt… Das Wahlkampf-Gedöns aus dem Hospital klingt nicht so, als ob bei Trump wenigstens so etwas wie Demut nach dem Befall käme.