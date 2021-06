Was haben Hornberg und Heidelberg gemeinsam? Die Hornberger hatten ihr Pulver schon verschossen, als der Herzog von Württemberg kam, den sie lautstark begrüßen wollten. Sie mussten das Feuerwerk dann durch lautes Rufen ersetzen: Knallbummfallera. Heidelberg hat sein Pulver noch, will es aber nicht verschießen, wg. Corona. Wenn jetzt auch die Juli-Schlossbeleuchtung abgeblasen wird, könnte man zumindest einwerfen, dass so ein Event doch überwiegend "outdoor" stattfindet. Outdoorer geht gar nicht. Woher die Angst? Zwar verspricht das Stadtmarketing: Wir werden noch wunderschöne Feuerwerke in diesem Jahr sehen. Vermutlich Tischfeuerwerke zu Silvester. Made in China. Wie das Virus? Das steht noch nicht fest. Wüsste man aber langsam auch gern.