Wollten Sie schon immer mal Ihrer Schwiegermutter, dieser penetranten, alten Hexe, gehörig die Meinung geigen? Ihrem Schwiegervater, dem ungehobelten Trunkenbold, ordentlich ins Gewissen reden? Nur zu! Und sparen Sie nicht an deftigen Zuschreibungen. Denn die Familie ist - so die Entscheidung am Oberlandesgericht Frankfurt - "beleidigungsfreie Sphäre". Also: Beleidigt wird hier schon. Und immer mal wieder hockt jemand schmollend in der Ecke. (An dieser Stelle: Schönen Gruß an unsere Brüder und Schwestern, diese dämlichen A...löcher!) Aber rein juristisch darf man sich im Familienkreis verbal ganz ungeniert austoben. Nur eines fragen wir uns: Was, wenn Schwiegermama Polizistin ist - werden wir dann vielleicht doch wegen Beamtenbeleidigung verknackt?