Viele Probleme beginnen mit der Sprache. Deshalb hätte dem Meister-Schläger Djokovic jemand erklären sollen, dass die "Australian Open" gerade nicht den Ungeimpften offenstehen. So erlag der Serbe, dem Boris Becker als Experte fürs edle Gemüt einen "wunderbaren Charakter" bescheinigt, dem Trugschluss, das provinzielle Down Under ließe sich übertölpeln. Und er könne zum "Happy Slam" ungeimpft, aber scheingenesen antreten. Hunderte Millionen sind weltweit geimpft, die nicht an ihre immunologische Unbesiegbarkeit glauben. Da wollte Novak – übersetzt: not vaccinated – Djokovic als neue Ikone der Impfgegner mal schnell die Pandemie-Regeln breaken. Braucht das die Welt mit ihren 5,5 Millionen Corona-Toten? Die Australian Closed sind eröffnet.