Ganz ruhig, Jungs. Die Nachricht, dass Harley-Davidson zum Sommer sein erstes elektrisches Motorrad auf den Markt bringt, hört sich zwar so an, als würde die 1903 von "Bill" Harley und Arthur Davidson gegründete Männermarke einer Geschlechtsumwandlung unterzogen. Dass die knatternden Rollstühle für ältere weiße Boys, die bei höherem Tempo per Eigenschwingung eher an Harley-Parkinson erinnern, auch ihren sonoren Sound verlieren, ist bitter - und verläuft hier in zeitlicher Umkehr zum vokalen Schicksal der Wiener Sängerknaben. Easy Rider könnte mit dem E-Rad jedenfalls nicht mehr gedreht werden. Dafür lässt die neue, auspufflose "LiveWire" mit ihrem bärenstarken Anzug alles, was stinkt und raucht, stehen. Auf den ersten paar Metern.