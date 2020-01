Neulich fragte jemand, was der Unterschied zwischen dem menschlichen Gewürge im RTL-Dschungelcamp und dem Abmeiern von AKK in den Unions-Führungsgremien sei? Wäre schon Fastnacht, fiele die Antwort leicht: Das Dschungelcamp liegt in Australien. Und Kramp-Karrenbauer ist in Berlin u.a. als Wehrministerin noch dabei. Doch erstmals fällt ihre traditionelle närrische Putz- und Flickstunde mit Kittelschürze und Wischmopp weg, mit der sie bekannter wurde als mit ihrer politischen Arbeit im Saarland. Schade. Der Fauxpas von 2019, als sie über Toiletten fürs dritte Geschlecht laut nachdachte, soll der letzte gewesen sein. Denn sie hat genug zu tun, die Spuren der erfolgreich betretenen Fettnäpfchen zu beseitigen, die man ihr unentwegt hinstellt.