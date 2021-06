Das letzte große Bevölkerungsexperiment, mit dem die KP Chinas ihr Wunschvolk designen wollte, ist gescheitert. Die staatliche Ein-Kind-Politik droht in Überalterung und Schrumpfung zu enden. Aber nichts, was im Reich der Mitte nicht mit einem Sprichwort – zwar nicht geheilt, aber doch schön erklärt werden könnte: Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, ist vor 20 Jahren, der zweitbeste ist heute. Voilà. Zwar fällt auf die Vollkommenheit der allmächtigen, allwissenden Partei mit dem späten familienpolitischen Schwenk ein, hm, Schatten. Aber wer das laut sagt, statt dem Lebenszeit-Führer zack-zack drei Kinder zu schenken, sollte an die Warnung denken, die dort für alle Selbstdenker gilt: Ein gefällter Baum wirft keinen Schatten ...