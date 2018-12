Das Kuscheltier auf Reisen zu schicken? Das klingt nach einer ziemlich schrägen Idee. Aber andererseits: Für viele geht es beim Urlaub sowieso nur um die Fotos. Da ist es naheliegend, die Aufgabe zu delegieren. Soll doch der doofe Bär auf die Pyramiden klettern und Instagram-taugliche Bilder verschicken! Und wenn das Essen beim Fotografieren kalt wird, ist es dem Stoffhasen egal. Allerdings wirkt der am Strand doch eher deplatziert. Warum sollte man also nur Stofftiere verschicken? Auch Zimmerpflanzen wollen mal was sehen von der Welt - und treffen im Dschungel vielleicht sogar Verwandte. Oder Möbel: Wie schön wäre es, wenn der Eichenschrank mal ein wenig kosmopolitischer würde. Am besten haben es selbstfahrende Autos: die können sowieso alleine verreisen.