Nach dem einjährigen Pandemie-Jubiläum mit drei integrierten Lockdowns gleicht die Geduld der meisten Menschen einem Fußabtreter. Es haben sich zudem bei allen Beteiligten ungefeierte Geburtstage, Beförderungen, Betriebsjubiläen, Hochzeitstage oder bestandene Notprüfungen angesammelt. Und auf dem Fensterbrett stapeln sich Reise-Präsente in Gutscheinform: Hamburg, Florenz, Bilbao zum Beispiel. Wie soll man das je abarbeiten? Nachdem zwecks Gefahrenabwehr so viele Gesetze verändert und Anordnungen erlassen wurden, sollten sich Bund und Länder auch beim Aufräumen nicht zieren und für 2022 mindestens ein Wochenende der ausgefallenen Feste in den Kalender einschieben. Ein, zwei Feier-Tage im wahrsten Sinne des Wortes. Hätten wir verdient.