In Wolodymyr Selenskyjs TV-Serie "Diener des Volkes" bekommt der ukrainische Präsident einen Anruf: Die Kanzlerin gratuliert zum EU-Kandidatenstatus – aber hat leider den falschen Staat angerufen. Es ist Selenskyj, inzwischen echter Präsident, zu wünschen, dass er bei seiner Video-Tour durch die Parlamente der Welt immer auf dem Schirm hat, zu wem er gerade spricht. Die Metapher von Mauer und Luftbrücke kam in Berlin gut an. Holocaust-Vergleiche in Israel weniger. Das ist die Krux der neuen Zoom-Diplomatie: Die Reaktion des Gegenüber ist schwerer zu erspüren als realiter. Das kennt jeder Heimarbeiter aus Teambesprechungen in der Pandemie. Wobei gar nicht schwer zu verstehen ist, was es heißt, wenn die anderen einfach zur Tagesordnung übergehen.