Würselen? Da klingelt doch was. Richtig: Die Heimatstadt von St. Martin Schulz. Der frühere Schultis und abgewickelte SPD-Chef reitet heute aber nicht aus, um seine letzte Rolle Toilettenpapier mit den Notdürftigen zu teilen. In Würselen wurde vielmehr ein Auto brutal aufgebrochen. Beute: Zwei Pakete Dreilagiges mit 16 Rollen. Von Mundraub kann man eher nicht sprechen. Die Polizei indes bewies Humor mit der Warnung im Internet: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto! Andere Zeiten. Deshalb geben wir dem Häuptling der Cree-Indianer dazu das Wort: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet und die letzte gehamsterte Rolle im Keller bis an die Decke gestapelt ist, werdet ihr merken, dass man Klopapier nicht essen kann …