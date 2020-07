So ein toller Sommer ist das nicht. Aber wenn man jetzt am Meeresstrand säße, böte sich an: Wir graben uns ein Sommerloch. Und tun rein, was so anfällt. Corona rauf und runter, klar. Bundeswehr-Light ist schon durch - eine flog über das Sommerloch. Aber die K-Fragen stehen sprungbereit am Rand: Les Misérables bei der SPD - die Geschichte vom Tandem ohne Lenker, dem die Räder fehlen. Dafür flüstert es am verlängerten bajuwarischen Rücken der Union: Nur wer Krise kann, kann Kanzler! Sprich: Laschet alle Hoffnung fahren – und würfelt den Parteivorsitz aus. Aber K-mäßig drängt sich Söder auf. Und wenn’s dem Frieden in der Union dient, könnte der vom Saulus zum guten Markus gewandelte Bazi dafür auch die doppelte Parteibürgerschaft annehmen.