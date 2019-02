In einer Welt, in der Aufmerksamkeit zur neuen Leitwährung geworden ist, genügt es nicht, Gutes zu tun. Man muss auch dafür sorgen, dass darüber gut geredet wird. Das hat auf ihrem zuletzt stark abschüssigen Weg die SPD begriffen: Statt endlos über das Elend in der Groko zu jammern, wird jedes neue Vorhaben, auch wenn es die Steuerzahler Milliarden kostet, sprachlich zum Glücksfall aufgepeppt: Das "Gute-Kita-Gesetz" von Frau Giffey machte den Anfang. Hubertus Heil zieht mit der "Respekt-Rente" nach. Finanzminister Scholz wird uns wohl mit einer "Happy Grundsteuererhöhung" und Andrea Nahles, die von Schröder Uralt gerade machomäßig angegangen wird, mit einem erweichten "Herz IV" für Dauerarbeitslose beglücken. Denn alles wird gut. Bätschi!