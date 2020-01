Herr und Frau Sussex. Was issn das? Das ist die Vertreibung von Harry und Meghan aus dem Schlemmerparadies der königlichen Überhöhung – in den bürgerlichen Straßenstaub. Titel weg, Märchenuniform weg, Geld weg. Oma Lisbeth hat die royale Nestflucht – bei allem geheuchelten Verständnis – hart geahndet. Order! Das sind die Regeln. So leicht und schmerzlos wird man per Willenserklärung nicht wieder normal. Was aber werden die wahren Opfer des royalen Bebens sagen, denen beim Friseur oder im Wartezimmer das emotionale Eintauchen in bislang unerreichbare Lebenswelten stückweise genommen wird? Mit ihnen hoffen wir nur, dass H&M, die beiden Emeriti, nicht eines Tages als C-Prominente im Dschungelcamp zum kollektiven Kotzen antreten müssen.