Im Rahmen des Homeschoolings für Erwachsene heute das eingewanderte "Déjà-vu". Wörtlich: schon mal gesehen. Zwar kann sich niemand direkt an die Pestwelle 1720 in Südfrankreich erinnern. Aber Historiker vergessen nichts. Damals gab es, ausgehend von der Uni in Montpellier – das heute mit Heidelberg jumeliert ist (!) – Widerstand gegen Quarantäne und andere "Verstöße gegen das Menschenrecht". Damals wie heute profitierten wenige Profilsüchtige und Gestörte von der Einsichtsfähigkeit der Vielen – ähnlich wie beim Impfen. Sonst hätten wir jetzt zehn Millionen Kranke. Französisch kennt übrigens erstaunlich viele Wörter für eine Sache: foutre de la gueule, baiser, faire marcher etc., die alle das gleiche meinen: jemanden verarschen … Voilà!