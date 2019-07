Zwei Sekunden Metallgeschepper beschäftigen im Streit zwischen Moses P. und Kraftwerk alle Instanzen. Wie lange wird es dauern, wenn die Grünen Markus Söder wegen Bahn- und Klimaplagiats vor Gericht zerren? Oder die SPD Angela Merkel wegen so ziemlich jeder progressiven Idee in drei Koalitionen? Karl-Theodor zu Guttenberg reicht gleich Sammelklage gegen Schavan, Giffey & Co. ein: Kopieren, zusammenschnipseln und falsch zitieren - das war schließlich seine ureigene Idee. Und wenn 2035 am BER der Testbetrieb beendet ist und die Inlandsflüge abgeschafft sind, können endlich auch die Erben von John Cage vortreten: Denn was dann noch über den Wolken erklingt, ist im Grunde eine werkgetreue Daueraufführung seines legendären "4:33": Absolute Stille.