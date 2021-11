Es ist aber auch ehrlich ein Kreuz. Gefühlt lag man gerade noch am Baggersee und alles war gut. Und jetzt ist schon wieder Mitte November. Keine zwei Wochen mehr, und der Adventskalender will gefüllt und aufgehängt sein. Der Adventskranz muss sogar noch drei Tage früher fertig werden. Und wahrscheinlich fällt demnächst der erste Schnee und die Hälfte von uns rutscht noch auf Sommerreifen durch den Berufsverkehr. Dass diese Jahreszeiten aber auch immer so schnell kommen müssen. Und ganz besonders der Winter und alles, was mit ihm zusammenhängt. Öltank auffüllen. Zum Zahnarzt gehen für den Stempel im Vorsorgeheft. Den Garten winterfest machen – und das Land für die nächste Corona-Welle. So plötzlich und unerwartet, wie es Weihnachten wird.