Tick tack, die Uhr tickt jetzt rückwärts. Bald ist die Show vorbei. Unsere amerikanischen Freunde werden in genau zwei Jahren ihre Witzfigur mit Twitter-Garantie schon abziehen. Die Einschaltquoten lassen nämlich nach. Aber der Marketing-Gag hat am Anfang gut funktioniert. Hollywood ist kreativ. Einen mit der Sprache eines Fünftklässlers in das Weiße Haus zu schleusen, eine grandiose Idee. Reality-TV im 21. Jahrhundert. Ein Macho mit 140 Zeichen. Sehen Sie in der nächsten Folge die neueste Entlassung - wer muss diesmal gehen? Und für welchen Reporter hat der Präsident diesmal kein Mikrofon? Dazu der Service-Tipp der Woche: Einfach mal lästige Verträge kündigen. Bleibt nur eine Frage: Was passiert im Weißen Haus, wenn die Kameras aus sind?