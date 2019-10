Mit vielen Dingen ist es ja so: Man weiß sie erst so richtig zu schätzen, wenn sie nicht griffbereit sind. Lesebrille. Starthilfekabel. Toilettenpapier. Im Moment sehr weit oben: der Schirm. Großartige Erfindung! Namensgeber für Eurorettung und Raketenabwehr, Inspiration für Rihannas romantisches Angebot, mit ihr unter ihrem "Umbrella" zu stehen. Der englische wie auch der italienische Name - Schattenspender - zeigt ja schon, was für ein Tausendsassa unser aufklappbarer Freund ist. Im Fasching fängt er Gutsel, im Sommer schützt er vor Sonne, im trüben Oktober vor Regen, in Hongkong vor Totalüberwachung und Tränengas. Und das, obwohl fast die gesamte Produktion aus China stammt. Die Demonstranten werden das sicher zu schätzen wissen.