Neulich mal wieder übers Knöllchen geärgert? Seien Sie froh, dass Sie kein Drogenbaron sind! El Chapo ist nicht nur zu Lebenslänglich plus dreißig Jahre Haft verurteilt worden, was ganz danach aussieht, als wolle man ihn sicherheitshalber auch noch post mortem im Knast behalten. Er muss darüber hinaus auch noch 12,6 Milliarden Dollar Strafe zahlen. Immerhin: Das ist weniger, als Amazon-Chef Jeff Bezos für seine Scheidung hinblättern musste. Außerdem bekommt El Chapo ab jetzt ja Kost und Logis vom Staat bezahlt. Und er schrumpft auf Verbrecher-Normalmaß: Denn über den Drogenboss gibt es etliche Lieder, die meist anerkennend seinen Aufstieg aus der Armut bis an die Spitze des Sinaloa-Kartells thematisieren. Doch jetzt beginnt der Abgesang.