Die Mannheimerin Christine Lambrecht wird als die Wehrministerin in die Geschichte eingehen, die den russischen Überfall auf die Ukraine mit 5000 Stahlhelmen, sagen wir mal, abgefedert hat. Und ihre Besuche bei der Truppe im grellen Outfit, aber mit gefechtsbereiten Fingernägeln, den schweren Waffen einer Frau, wird auch erinnerlich bleiben. Dass sie Luftwaffe mit Lufthansa verwechselte und den Sohn (21) zum Mitflugtarif öfters, zuletzt mit dem Heli fast bis zum gemeinsamen Urlaubsort Sylt mitnahm, dafür gilt, was FDP-Nordlicht Kubicki sagt: tölpelhaft, aber rechtstreu. Es kann halt nicht jede Leuchte an der Ampel ein ministerieller Strahler wie Annalena Baerbock sein, die ihre betreuungsbedürftigen Kinder nicht nach Kiew oder Mali mitnimmt.