Ja und, ist der Frauen-Fußball nach der 8. WM und dem durchaus politischen Statement der Amerikanerinnen um Megan & Co. jetzt über den Berg? Also auf Kniehöhe mit dem hierzulande beliebtesten Zuschauersport? Oder steht dem gerade die Tatsache im Wege, dass auf dem französischem Nebenschauplatz eine Variante von America First mit seinem machohaften Unterton ausgetragen wurde? Als Geschlechterkampf mit anderen Mitteln wird das eher nichts. Und bis Frauen und Männer eines Tages in gemischten Teams gegeneinander antreten, dürfte es noch viele Abstimmungen mit den Füßen und klaren Ergebnissen geben. Demnächst wieder zum Start der Bundesliga-Saison. Denn auch beim Fußball liegt die Kunst wohl noch eine ganze Weile im Auge des Betrachters.