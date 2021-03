Die jüngste Bund-Länder-Runde war ein Desaster. Das auszusprechen ehrt die Kanzlerin. Aber sie opfert sich für ein föderales Systemversagen. Die Verunsicherung hängt im Raum wie Brandgeruch. Während das Vertrauen in die Regierenden verdampft. Nicht einmal Söder strahlt derzeit noch aus, was man als Helmut-Schmidt-Katastrophenreflex in guter Erinnerung hat: Zupacken statt rumlabern. Mehr Schmidt wagen wäre eine Alternative. Geht aber kaum, siehe oben. Dem Erfinder der Oster-Ruhetage, der damit über allen Gipfeln nur Unruh‘ ausgelöst hat, darf man Wanderers Nachtlied von Goethe in Erinnerung rufen, das ja mit dem Satz endet: "Warte nur! Bald ruhest du auch." So gesehen riskiert Merkel mit ihrem Solo-Schuldbekenntnis wenig. Noble Geste aber.